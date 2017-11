35 anni di R.E.M.: due serate a Padova per ripercorrere la loro carriera

by Giorgio Bonomi

Dopo Portishead e Depeche Mode, i nostri audioforum proseguono con due appuntamenti dedicati ai R.E.M., a partire dal loro debutto 35 anni fa con l'EP Chronic Town. L'appuntamento per la prima serata è per mercoledì 29 novembre presso la libreria Limerick (via Aspetti 13, Padova), a partire dalle 19:30.

Nel corso dell'incontro parleremo dell'ascesa della band di Athens, da outsider della scena post-punk americana al successo mondiale all'inizio degli anni '90 grazie alla famosissima Losing My Religion, che li trasformò in star. Un percorso fatto di coerenza, impegno sociale e amicizia tra i quattro componenti, aiutato anche dal carisma dell'enigmatico frontman Michael Stipe.

A condurre la serata, tra ascolto dei brani più famosi, video d'epoca e aneddoti, sarà Giorgio Bonomi, caporedattore di Gold Soundz.

Ingresso: 3 euro con mini-aperitivo. Potete confermare la vostra partecipazione sulla pagina dell'evento Facebook dedicato.

La seconda parte dell'audioforum, dedicata agli anni dal 1992 allo scioglimento nel 2011, si terrà mercoledì 6 dicembre, stesso luogo e stessa ora: vi aspettiamo!

