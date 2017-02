by Martina Di Berardino

Dopo averci definitivamente conquistati nel 2016 con il suo terzo album Citizen of Glass, Agnes Obel si prepara a tornare in Italia quest'estate per un'unica data live:

Martedì 20 giugno – Ferrara sotto le stelle @ Cortile del castello estense, Ferrara

I biglietti sono disponibili sul circuito Ticketone al costo di 23 euro.

In attesa di rivederla dal vivo, qui sotto riascoltiamo la cantautrice danese con Familiar, da Citizen of Glass.

