Animal Collective: in arrivo il nuovo EP The Painters, ascolta Kinda Bonkers (STREAMING)

A un anno dal loro ultimo LP Painting With, gli Animal Collective hanno annunciato oggi l'uscita di un nuovo EP intitolato The Painters, in arrivo il 17 febbraio per Domino Records.

Come è facilmente intuibile, a partire dal titolo, la release contiene tre brani inediti incisi durante le sessioni di registrazione dell'album e una cover della canzone Jimmy Mack, resa famosa da Martha and the Vandellas.

Qui sotto, subito dopo la tracklist, potete vedere il lyric video per la prima anticipazione, Kinda Bonkers, diretto da Jack Kubizne.

01 Kinda Bonkers

02 Peacemaker

03 Goalkeeper

04 Jimmy Mack

Sopra: foto di Tom Andrew

