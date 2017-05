Annullate le due date italiane dei Grandaddy

Una brutta notizia per i fan italiani dei Grandaddy, che li aspettavano a giugno per due date a supporto di Last Place, il loro primo album in oltre dieci anni.

La band di Modesto ha annunciato infatti di dover cancellare tutte gli appuntamenti del suo prossimo tour, compresi quelli in Italia. Il motivo è ovviamente la morte improvvisa del bassista e fondatore della band Kevin Garcia (il primo da sinistra nella foto qui sopra), scomparso lo scorso 2 maggio per un infarto, all'età di soli 41 anni.

Ecco il comunicato ufficiale di Jason Lytle e compagni:

Non ci sono parole adatte a esprimere quello che dobbiamo dire. Siamo completamente a pezzi mentre annunciamo la perdita del nostro amico e compagno di band Kevin Garcia il 2 maggio. E' morto per gli effetti di un fortissimo infarto.

Siamo riusciti tutti a dirgli addio ed è stato circondato dai suoi amici più vicini e dalla sua famiglia qui a Modesto.

Kevin ha iniziato a suonare nei Grandaddy quando aveva 15 anni. Era un vero e proprio angelo. Ha attraversato la vita con una grazia, una generosità e una gentilezza che erano veramente uniche. E contagioso. E' amato profondamente da molti.

Kevin era l'orgoglioso padre di due bambini, Jayden e Gavin. Lascia dietro di sé sua nonna Joan, i suoi genitori Randy e Barbara (che ci hanno lasciato provare a casa loro fino al 2001…e che sono i migliori), i suoi fratelli Craig e Jeff e sua moglie Sondra.

C'è una pagina gofundme per aiutare la sua famiglia con le prossime spese: https://www.gofundme.com/friends-of-kevin-garcia.

Date le circostanze, dobbiamo sfortunatamente cancellare le nostre prossime date live.

Con grande tristezza e amore, Grandaddy.

Qui sotto rivediamo il video di A Lost Machine, singolo estratto da Last Place.

Di' la tua

commenti

Powered by Facebook Comments