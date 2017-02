Arcade Fire: annunciate due date in Italia a luglio

by Giorgio Bonomi

Finalmente l'attesa è finita: gli Arcade Fire hanno annunciato questa mattina le loro imminenti date italiane, che porteranno la band canadese di nuovo nel nostro Paese a tre anni dall'ultimo tour.

Ecco i dettagli:

Lunedì 17 luglio – Milano Summer Festival @ Ippodromo Snai San Siro, Milano

Martedì 18 luglio – Firenze Summer Festival @ Ippodromo del Visarno, Visarno Arena, Firenze

I biglietti costeranno 37 euro + diritti di prevendita per la data di Milano e dai 36 ai 45 euro + diritti di prevendita per quella di Firenze. Li potrete trovare su iovado.club e My Live Nation dalle ore 11 dell'15 febbraio e su Ticketone dalle ore 11 del 16 febbraio.

In attesa di rivederli dal vivo, qui sotto ascoltiamo I Give You Power, l'ultimo singolo della band canadese realizzato insieme a Mavis Staples, che dovrebbe preludere (speriamo!) all'annuncio di un nuovo album.

