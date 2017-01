Arcade Fire: ascolta il nuovo brano I Give You Power, feat. Mavis Staples (STREAMING)

Ieri sera, a sorpresa, gli Arcade Fire sono tornati con un nuovo brano, il primo dai tempi del loro ultimo album Reflektor (2013).

La canzone si intitola I Give You Power e può contare sulla partecipazione della cantante soul Mavis Staples. Tutti i proventi della vedita del singolo andranno alla American Civil Liberties Union, una no-profit che si impegna a difendere i diritti di tutti i cittadini americani, recentemente finita nel mirino del nuovo Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

In un tweet, la band canadese ha dichiarato: "Non è mai stato così importante rimanere insieme e aiutarci l'un l'altro". Inoltre i profili social del gruppo sono stati aggiornati con una nuova immagine, che potete vedere qui sopra.

It's never been more important that we stick together & take care of each other.

Love, Mavis Staples and Arcade Firehttps://t.co/4pz2rgNjYi

— Arcade Fire (@arcadefire) 19 gennaio 2017