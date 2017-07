Arcade Fire: confermata la tracklist di Everything Now, guarda il video di Signs of Life

UPDATE: Ecco il video ufficiale di Signs of Life, una curiosa parodia delle spy stories alla X-Files diretta da Borscht.

Si conclude finalmente il gioco indizi sparsi dagli Arcade Fire sul loro nuovo album. E' stata infatti annunciata la tracklist di Everything Now, l'album in uscita il 28 luglio per l’etichetta Columbia, che era stata precedentemente rivelata con degli anagrammi a sostituire i titoli delle canzoni.

La notizia arriva insieme a un video che ritrae l’artwork dell’album, e a una terza anticipazione dal disco, dopo i singoli Everything Now e Creature Comfort: qui sotto potete ascoltare Signs of Life in streaming su Spotify. Da notare che il brano era già stato presentato dal vivo durante un live in Inghilterra, qualche settimana fa.

A seguire trovate la tracklist di Everything Now, un teaser che anticipa alcune scene di un probabile videoclip ufficiale per il nuovo brano, e il video che rivela la tracklist del disco.

Vi ricordiamo inoltre che Everything Now è già disponibile in pre-order su Amazon, e che la band canadese sarà in Italia tra circa due settimane: i biglietti per i concerti a Milano e Firenze sono disponibili su Ticketone.

01 Everything_Now (continued)

02 Everything Now

03 Signs of Life

04 Creature Comfort

05 Peter Pan

06 Chemistry

07 Infinite Content

08 Infinite_Content

09 Electric Blue

10 Good God Damn

11 Put Your Money on Me

12 We Don’t Deserve Love

13 Everything Now (continued)

