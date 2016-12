Arcade Fire: in uscita un nuovo DVD con il film The Reflektor Tapes e un live a Earls Court

The Reflektor Tapes / Live at Earls Court è il titolo del nuovo DVD degli Arcade Fire in uscita il prossimo 27 gennaio.

Per questo nuovo e preziosissimo regalo ai fan della band, sono previsti ben due dischi: il primo sarà l'edizione in DVD del film The Reflektor Tapes, uscito nel 2015 e contenente interviste, dietro le quinte e video dal vivo relativi alla realizzazione e al tour dell'ultimo album della band canadese, Reflektor (2013); l’altro invece, intitolato Live at Earls Court, conterrà un intero concerto tenuto dalla band nel 2014 proprio ad Earls Court (Londra) durante il Reflektor Tour.

Qui sotto trovate la scaletta completa dei brani contenuti nel secondo disco e il video della performance di Reflektor a Earls Court.

Live at Earls Court:

01 Reflektor

02 Flashbulb Eyes

03 Neighborhood #3 (Power Out)

04 Rebellion (Lies)

05 Joan Of Arc

06 Rococo

07 The Suburbs

08 Ready To Start

09 Neighborhood #1 (Tunnels)

10 Neighborhood #2 (Laika)

11 No Cars Go

12 Haiti

13 We Exist

14 My Body Is A Cage

15 Afterlife

16 It’s Never Over (Oh Orpheus)

17 Sprawl II

18 Normal Person

19 Here Comes The Night Time

​20 Wake Up

