Ariel Pink: primi indizi sul nuovo album insieme ai suoi Haunted Graffiti

L’eclettico Ariel Pink, il cui ultimo album Pom Pom risale al 2014, sembra stia disseminando indizi sull’uscita di un nuovo lavoro.

Nelle ultime ore ha infatti pubblicato dal suo account Instagram un’immagine con la scritta Ariel Pink’s Haunted Graffiti 13, che sembra proprio l'artwork per un nuovo progetto discografico. Da notare che Haunted Graffiti è il nome che da sempre accompagna le uscite del musicista californiano, evolutosi in una vera e propria band sugli album Before Today (2010) e Mature Themes (2012), per poi venire abbandonato sull'ultimo LP, attribuito al solo Ariel Pink.

Una foto pubblicata da Ariel Pink (@arielxpink) in data: 15 Dic 2016 alle ore 17:11 PST

Bisognerà attendere per ulteriori indizi e conferme, intanto qui sotto potete rivedere il video di Put Your Number in My Phone, da Pom Pom.

