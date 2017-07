Ascolta il nuovo singolo di St. Vincent, New York (STREAMING)

A due anni dal suo ultimo brano Teenage Talk (realizzato per la colonna sonora della serie tv Girls), e a tre dall'ultimo album self-titled, si rifà viva St. Vincent: la cantautrice americana ha messo online ieri un nuovo singolo intitolato New York.

Qui sotto potete vedere l'artwork del brano, e ascoltarlo in streaming da YouTube.

Gli ultimi anni sono stati particolarmente impegnati per Annie Clark: oltre ad aver collaborato con i Chemical Brothers, Beck e The National, ha recentemente esordito come regista, per un episodio del film horror tutto al femminile XX.

