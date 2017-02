Ascolta il primo brano dei Ride in oltre 20 anni, Charm Assault (STREAMING)

by Chiara Virzi

A più di vent'anni dal loro ultimo album Tarantula, i pionieri dello shoegaze Ride ci offrono oggi la prima preview dal loro nuovo LP, la cui uscita è prevista per l’estate di quest’anno per la Wichita Recordings.

Qui sotto potete ascoltare in streaming il nuovo brano Charm Assault, descritto dal leader della band Andy Bell come “un’espressione decisamente schietta della frustrazione e del disgusto verso le persone che governano attualmente il nostro paese”.

Il nuovo album è stato prodotto dal dj Erol Alkan e da Alan Moulder, già al lavoro con il quartetto sui primi due album, Nowhere (1990) e Going Blank Again (1992).

Vi ricordiamo che i Ride saranno in Italia ad agosto per un'unica data come headliner dell'Ypsigrock Festival, che si terrà a Castelbuono (PA) dal 10 al 13 agosto.

