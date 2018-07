Ascolti estivi: il 20, 23 e 31 luglio tre audioforum a Padova e dintorni

by Giorgio Bonomi

Quest'anno i nostri audioforum non vanno in vacanza nemmeno d'estate! Alla fine di luglio tre appuntamenti per altrettanti "percorsi sonori" tra artisti e generi diversi, legati ognuno da un diverso tema conduttore.

Si inizia venerdì 20 luglio con l'evento Suoni e parole del cielo, organizzato insieme a Bas Bleu Illustration e Fondo Ambiente Italiano, all'interno del contenitore Sere FAI d'estate. Dalle ore 19 riproponiamo il nostro audioforum a tema "stellare" nella splendida Villa dei Vescovi di Luvigliano (PD), in mezzo ai colli euganei. La musica di Cat Power, Beatles, David Bowie, Blur e molti altri verrà abbinata alla lettura di brani del libro Le parole del cielo, scritto da Leopoldo Benacchio e illustrato da Maurizio Olivotto. A curare la parte musicale della serata ci sarà Giorgio Bonomi, caporedattore di Gold Soundz. Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina dell'evento Facebook, dove potete anche confermare la vostra partecipazione.

Lunedì 23 luglio invece serata a ingresso gratuito al Parco Cavalleggeri di Padova (Corso Milano 123), all'interno della rassegna La Zattera Teatro Open-air, organizzata da Mare Alto Teatro. A partire dalle 20:30 cureremo uno speciale "percorso di ascolto" di brani dedicati all'eterno bisogno dell'uomo di muoversi, viaggiare, spostarsi, scappare… subito prima dello spettacolo teatrale Muoversi. Dai R.E.M. ai Talking Heads, dai Kraftwerk agli Arcade Fire, da Nick Cave ai Chemical Brothers, l'occasione per entrare nell'atmosfera dello spettacolo, accompagnati da videoclip e filmati d'epoca. Conduce Giorgio Bonomi, caporedattore di Gold Soundz. Per maggiori informazioni (e per confermare la vostra partecipazione) potete visitare la pagina dell'evento Facebook.

Infine martedì 31 luglio, sempre alle 20:30 e sempre al Parco Cavalleggeri di Padova (Corso Milano 123), il tema sarà Drinking Songs: brani dedicati al mondo dei bar notturni e canzoni ispirate alla figura, alla prosa e alla poesia di Charles Bukowski. Da Brecht e Weill a Elliott Smith, dagli Housemartins a Tom Waits, lo storytelling di Alessandro Liccardo, collaboratore di Gold Soundz, sarà accompagnato da videoclip, fotografie e filmati d'epoca. Anche in questo caso, trovate tutte le informazioni sulla pagine dell'evento Facebook dedicato.

Che dire di più? Vi aspettiamo!

