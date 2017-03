At the Drive-In in Italia per un’unica data live

Dopo l'annuncio del nuovo album in•ter a•li•a, gli At the Drive-In hanno confermato ieri le date del loro prossimo tour europeo, tra le quali ci sarà spazio anche per un concerto in Italia:

Martedì 22 agosto – Carroponte, Sesto San Giovanni (MI)

I biglietti saranno in vendita dalle ore 9 del 2 marzo su circuito Ticketone. Al momento non abbiamo informazioni sul loro costo.

In attesa di rivedere dal vivo la band texana, qui sotto riascoltiamo uno dei due nuovi brani da in•ter a•li•a che abbiamo potuto ascoltare finora, Incurably Innocent. L'album è in uscita il 5 maggio su Rise Records.

