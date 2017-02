Beach House: in arrivo una compilation di rarita’ e b-sides

I Beach House hanno annunciato ieri un nuovo tour negli Stati Uniti in partenza dal prossimo marzo, oltre alle apparizioni già confermate in occasione di festival ed eventi pubblici come il Governors Ball di New York e il Ceremonia di Città del Messico.

E' in arrivo inoltre una compilation con rarità e b-sides, la cui uscita è prevista per la prima metà del 2017.

Nell’attesa di ascoltare alcune di queste tracce, rivediamo il video del loro ultimo singolo uscito nel luglio 2016, The Traveller, tratto dall’album Thank Your Lucky Stars (2015).

