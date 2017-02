Blonde Redhead: in arrivo il nuovo EP 3 O’Clock, ascolta la title-track (STREAMING)

I Blonde Redhead ritorneranno il 3 marzo con un nuovo EP, 3 O'Clock, in uscita per Asa Wa Kuru/Ponderosa Music & Art.

Qui sotto trovate la tracklist e lo streaming della title-track (via The Line of Best Fit).

L’uscita del loro ultimo lavoro in studio, a tre anni dal precedente Barragán, sarà accompagnata da un tour che vedrà il trio esibirsi anche in Italia la prossima settimana: i biglietti per l'unica data al New Age di Roncade (in provincia di Treviso) sono disponibili su Ticketone.

1. 3 O’Clock

2. Golden Light

3. Where Your Mind Wants To Go

4. Give Give

Sopra: foto di Julien Bourgeois

