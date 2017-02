Blur: martedi’ 28 febbraio a Padova festeggiamo i 20 anni del loro album self-titled

Continuano gli audioforum targati Gold Soundz: martedì 28 febbraio alle ore 19:30 presso la libreria Limerick (via Aspetti 13, Padova) vi aspettiamo per ascoltare insieme un disco fondamentale degli anni '90, l'album self-titled dei Blur, che proprio da pochi giorni ha compiuto 20 anni dall'uscita (10 febbraio 1997).

Un disco importante per l'evoluzione della band guidata da Damon Albarn: passata la sbornia del brit-pop, i quattro realizzano il loro disco più eclettico e personale, nel quale melodie cristalline e ritornelli orecchiabili si mischiano con i suoni più sperimentali dell'indie rock e del lo-fi americano.

Il risultato è un disco ambizioso e accessibile, che ascolteremo attraverso brani indimenticabili come Beetlebum, Song 2, On Your Own e You're So Great, tutti accompagnati da videoclip e filmati d'epoca. A condurre la serata, tra un brano e l'altro, ci sarà Giorgio Bonomi, caporedattore di Gold Soundz.

Ingresso: 3 euro con mini-aperitivo. Potete confermare la vostra partecipazione sulla pagina Facebook dedicata all'evento, dove troverete anche tutti gli aggiornamenti.

Vi aspettiamo!

