Cat Power: due date in Italia a giugno

Puntuale come (quasi) ogni anno negli ultimi tempi, Cat Power tornerà in Italia anche quest'estate: sono state annunciate oggi due date che vedranno Chan Marshall sul palco, si spera per presentare dei nuovi brani, visto che il suo ultimo LP Sun risale al 2012.

Martedì 6 giugno – Latteria Molloy, Brescia

Mercoledì 7 giugno – Percuotere la mente festival @ Corte degli Agostiniani, Rimini

I biglietti per Brescia sono in vendita da oggi su Mailticket al costo di 25 euro + diritti di prevendita, mentre quelli per Rimini sono in vendita qui a 18 euro + diritti di prevendita.

Nell'attesa di rivederla dal vivo, qui sotto ecco il video di Manhattan, dall'album Sun.

