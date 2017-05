Chris Cornell si e’ suicidato, ma la famiglia contesta la ricostruzione della polizia

Alla fine è arrivata la conferma ufficiale da parte della polizia, come riportato da Associated Press: il cantante dei Soundgarden Chris Cornell si è impiccato nella notte tra mercoledì e giovedì, nella sua stanza all'hotel MGM Grand di Detroit.

Nella ricostruzione fornita dagli agenti al Detroit Report, si precisa che il corpo di Cornell è stato trovato verso mezzanotte e un quarto dalla sua guardia del corpo, Martin Kirsten. Lo stesso Kirsten è anche stato l'ultimo ad avere visto l'artista da vivo, visto che circa 45 minuti prima si era recato nella sua stanza per riparare un computer. In seguito gli ha fornito un paio di pillole del farmaco Ativan, un medicinale contro l'ansia per il quale Cornell aveva la prescrizione del medico.

Cinque minuti più tardi, verso le 23:35, il cantante ha parlato al telefono con sua moglie, Vicki, alla quale ha detto con voce strascicata di "aver preso un Ativan o due di troppo". A seguire, verso mezzanotte e un quarto, la donna ha chiamato allarmata Kirsten, chiedendogli di controllare se Cornell stava bene, visto che "sembrava intontito e continuava a dire 'sono proprio stanco'". La guardia del corpo è quindi riuscita a sfondare la porta della camera e quella del bagno, entrambe chiuse dall'interno, e ha trovato Cornell riverso sul pavimento, con un fiotto di sangue che gli usciva dalla bocca e un elastico da ginnastica legato intorno al collo.

Una ricostruzione plausibile, ma fortemente contestata dalla famiglia di Cornell, che in una dichiarazione ufficiale ha detto di "essere convinta che se Chris si è tolto la vita, non sapeva cosa stava facendo, e che droghe o altre sostanze possano avere influenzato le sue azioni. Senza i risultati di test tossicologici, non sappiamo cosa sia successo a Chris – o se qualche sostanza ha contribuito alla sua dipartita".

Sotto accusa in questo caso il farmaco Ativan, che secondo il legale della famiglia "può causare pensieri paranoici o suicidi, parlato strascicato e valutazioni errate". Sulla stessa linea anche un'altra dichiarazione della moglie di Cornell, Vicki, che vi riportiamo qui sotto per intero:

La morte di Chris è una perdita che non si può esprimere a parole e ha creato un vuoto nel mio cuore che non verrà mai riempito. Come hanno detto tutti quelli che lo conoscevano, Chris era un padre e marito amorevole. Era il mio migliore amico. Il suo mondo girava innanzitutto intorno alla sua famiglia, e poi alla sua musica. Era volato a casa per la Festa della Mamma per passare del tempo con la nostra famiglia. Era tornato indietro mercoledì, il giorno dello show, dopo aver passato del tempo con i suoi bambini. Quando abbiamo parlato prima del concerto, abbiamo pianificato una vacanza in occasione del Memorial Day e altre cose che volevamo fare. Quando abbiamo parlato dopo il concerto, ho notato che strascicava le parole; era diverso. Quando mi ha detto che aveva preso un Ativan o due di troppo, ho contattato la sicurezza e gli ho chiesto che lo tenessero d'occhio. Quello che è successo è inspiegabile e spero che ulteriori esami medici possano fornire ulteriori dettagli. So che amava i nostri bambini e non avrebbe fatto loro del male togliendosi la vita intenzionalmente.

Qui sotto rivediamo il video di Fell On Black Days, dall'album dei Soundgarden Superunknown (1994).

