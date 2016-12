Clap Your Hands Say Yeah: in arrivo il nuovo album The Tourist, ascolta Fireproof (STREAMING)

A più di due anni dal loro ultimo lavoro Only Run, i Clap Your Hands Say Yeah sono tornati al centro dell’attenzione: la band ha infatti annunciato ieri l’uscita del nuovo disco The Tourist, prevista per il 24 febbraio via Undertow Records.

Ad accompagnare la notizia sono state messe online copertina, tracklist e il primo singolo estratto, Fireproof: potete trovare tutto di seguito.

The Tourist:

01 The Pilot

02 A Chance to Cure

03 Down (is where I want to be)

04 Unfolding Above Celibate Moon (Los Angeles Nursery Rhyme)

05 Better Off

06 Fireproof

07 The Vanity of Trying

08 Loose Ends

09 Ambulance Chaser

10 Visiting Hours

Ricordiamo inoltre la notizia di pochi giorni fa che il cantante Alec Ounsworth partirà presto per un house tour dove saranno i fan a mettere a disposizione le proprie abitazioni per ospitare i concerti: il 25, 26 e 27 gennaio il tour toccherà l’Italia, rispettivamente a Milano, Roma e Bologna.

Per chi fosse disposto a mettere a disposizione la propria casa questa è l’email da contattare: cyhsy@living-room-shows.com

Di' la tua

commenti

Powered by Facebook Comments