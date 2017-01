Cloud Nothings: ascolta il nuovo album Life Without Sound (STREAMING)

by Martina Di Berardino

A distanza di quasi tre anni da Here and Nowhere Else, i Cloud Nothings stanno per tornare con Life Without Sound, ultimo album figlio di una collaborazione con il produttore John Goodmanson (già produttore di Blonde Redhead e Sleater-Kinney).

Lo stile sonoro è molto simile al timbro già tipico della band, ma con una maturità e una pulizia maggiore nelle parti sonori e una bella aggressività nella linea vocale (tanto che quasi ricordano i New Amsterdams del frontman dei Get Up Kids, Matthew Pryor).

Qui sotto potete ascoltare l'intero lavoro in streaming su The Hype Machine, qualche giorno prima dell'uscita prevista per il 27 gennaio. Vi ricordiamo inoltre che il disco si può già ordinare su Amazon.

