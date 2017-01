Cloud Nothings: guarda il nuovo video Internal World

I Cloud Nothings hanno fatto uscire ieri il video di Internal World, secondo singolo estratto dal nuovo album Life Without Sound, in uscita il 27 gennaio via Carpark Records.

La band di Cleveland è al quarto lavoro (quinto considerando la collaborazione con i Wavves No Life for Me), e le aspettative, visti anche i precedenti (il loro ultimo LP Here and Nowhere Else è stato tra i nostri dischi preferiti del 2014), sono sicuramente altissime.

Qui sotto potete godervi questo nuovo video, divertente e assurdo quanto basta. Vi ricordiamo inoltre che potete già ordinare l'album su Amazon.

