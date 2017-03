Conor Oberst: ascolta il nuovo album Salutations (STREAMING)

Sul sito web di NPR è disponibile lo streaming integrale del nuovo album dell'ex Bright Eyes Conor Oberst dal titolo Salutations, in uscita il prossimo 17 marzo per l’etichetta Nonesuch.

L’album (con la copertina che vedete qui sopra) in parte era già stato anticipato lo scorso anno dall’uscita di Ruminations, contenente dieci brani registrati in solitaria dall’artista ad Omaha. Ora, tutte queste tracce, insieme ad altri sette brani inediti, saranno incluse in Salutations, eseguite da una band al completo, che può contare su M. Ward (She & Him), Jim James (My Morning Jacket), i Felice Brothers e molti altri.

Qui sotto, subito dopo la tracklist, potete ascoltare l’album in streaming. Vi ricordiamo inoltre che Salutations si può già ordinare su Amazon.

1. Too Late to Fixate

2. Gossamer Thin

3. Overdue

4. Afterthought

5. Next of Kin

6. Napalm

7. Mamah Borthwick (A Sketch)

8. Till St. Dymphna Kicks Us Out

9. Barbary Coast (Later)

10. Tachycardia

11. Empty Hotel By the Sea

12. Anytime Soon

13. Counting Sheep

14. Rain Follows the Plow

15. You All Loved Him Once

16. A Little Uncanny

17. Salutation

