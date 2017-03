Crack-Up e’ il nuovo album dei Fleet Foxes, ascolta il primo singolo Third of May / Odaigahara

A sei anni dall'ultimo LP Helplessness Blues, i Fleet Foxes hanno finalmente annunciato Crack-Up, il loro nuovo attesissimo album in uscita il prossimo 16 giugno per l’etichetta Nonesuch.

Registrato tra luglio 2016 e gennaio 2017, l’album è stato scritto dal frontman Robin Pecknold e co-prodotto da Pecknold insieme all'altro componente Skyler Skjelset. Alle registrazioni hanno partecipato, oltre a Pecknold e Skjelset, anche Casey Wescott, Morgan Henderson e Christian Wargo, ovvero la stessa formazione (con l'eccezione del batterista Josh Tillman, diventato nel frattempo famoso come Father John Misty) che aveva suonato anche su Helplessness Blues.

Per il titolo la band di Seattle ha preso ispirazione dall’omonimo saggio di Francis Scott Fitzgerald. Qui sotto, subito dopo la tracklist, potete vedere il lyric video del primo singolo, un brano da 9 minuti dal titolo Third of May / Ōdaigahara.

Crack-Up è già disponibile in pre-order dal sito www.nonesuch.com con un’esclusiva illustrazione di Hiroshi Hamaya in edizione limitata. Vi ricordiamo inoltre che i Fleet Foxes saranno in Italia a luglio in occasione del festival Ferrara sotto le stelle: per l'occasione saranno accompagnati da una spalla d'eccezione, il frontman dei The Walkmen, Hamilton Leithauser. I biglietti per il concerto li potete trovare su Ticketone.

01 I Am All That I Need / Arroyo Seco / Thumbprint Scar

02 Cassius, -

03 – Naiads, Cassadies

04 Kept Woman

05 Third of May / Ōdaigahara

06 If You Need To, Keep Time on Me

07 Mearcstapa

08 On Another Ocean (January / June)

09 Fool’s Errand

10 I Should See Memphis

11 Crack-Up

