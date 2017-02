Depeche Mode: ascolta il nuovo singolo Where’s the Revolution (STREAMING)

by Martina Di Berardino

A quasi quattro anni di distanza dal loro ultimo album, Delta Machine, i Depeche Mode tornano sulla scena con il loro nuovo singolo Where’s The Revolution, uscito questa mattina.

Il singolo è parte del nuovo album, Spirit, che uscirà il 17 marzo. Lo potete ascoltare in streaming in fondo a questa pagina.

Vi ricordiamo inoltre che Dave Gahan e compagni saranno in Italia a giugno per tre date live: i biglietti per Roma, Milano e Bologna sono disponibili su Ticketone.

