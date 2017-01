Dirty Projectors: a febbraio il nuovo album, ascolta Up in Hudson (STREAMING)

Finalmente, a cinque anni da Swing Lo Magellan, e dopo averci fatto ascoltare nei mesi scorsi le due anticipazioni Keep Your Name e Little Bubble, i Dirty Projectors hanno annunciato ieri l'uscita del loro nuovo album.

Il disco sarà self-titled ed è in arrivo per Domino Records il 24 febbraio. Quella che vedete qui sopra è la copertina, che richiama i due ovali colorati presenti sulla cover del loro disco più apprezzato, Bitte Orca (2009).

Qui sotto, subito dopo la tracklist, potete ascoltare in streaming una nuova anticipazione, Up in Hudson, che sembra proprio parlare (come del resto anche Keep Your Name) della dolorosa separazione tra il leader Dave Longstreth e la multistrumentista Amber Coffman, per molti anni sua partner e collaboratrice.

01 Keep Your Name

02 Death Spiral

03 Up in Hudson

04 Work Together

05 Little Bubble

06 Winner Take Nothing

07 Ascent Through Clouds

08 Cool Your Heart

09 I See You

