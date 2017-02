Dirty Projectors: ascolta il nuovo album self-titled, uscito con tre giorni di anticipo (STREAMING)

Alla fine Dave Longstreth non è riuscito ad aspettare il 24 febbraio per farci ascoltare il nuovo album dei suoi Dirty Projectors, come era previsto dalla data d'uscita ufficiale.

Il lavoro self-titled della band di Brooklyn, a cui è dedicata la nostra illustrazione di questo mese, è infatti disponibile da ieri sui principali servizi di streaming: qui sotto potete ascoltarlo via Spotify.

A seguire trovate anche un video con l'ascolto ufficiale del vinile trasmesso in live stream su Facebook, e una foto di Longstreth insieme a una fan di nome Rozette, che ha ricevuto una copia in vinile del disco dopo essere stata sorteggiata tra tutti coloro che l'avevano ordinato in pre-order.

Vi ricordiamo inoltre che l'LP (anticipato dai brani Keep Your Name, Little Bubble, Up in Hudson e Cool Your Heart) è disponibile anche in formato fisico su Amazon.

Been 4 years, 7 months & 11 days— long enough! 3 days early, preorders are in the mail & the album in stores. Dirty Projectors is out today pic.twitter.com/Z0ZMKDjakt — Dirty Projectors (@DirtyProjectors) February 21, 2017

