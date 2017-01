Dirty Projectors: ecco il video del nuovo brano Little Bubble

Altri segnali di vita dai Dirty Projectors dopo il singolo Keep Your Name, uscito a settembre a quattro anni dall'ultimo LP Swing Lo Magellan: ieri Dave Longstreth e compagni hanno messo online il video di un nuovo brano, intitolato Little Bubble.

Il clip, che è stato diretto dallo stesso Longstreth insieme a Adam Newport-Berra (già responsabile del clip di Impregnable Question), ci mostra il chitarrista in una serie di scenari surreali e molto suggestivi, sempre in compagnia di un enigmatico tablet: lo potete vedere qui sotto.

