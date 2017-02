Dopo 17 anni un nuovo album degli At the Drive-In, ascolta il singolo Incurably Innocent (STREAMING)

Dopo averci fatto ascoltare a dicembre il nuovo brano Governed By Contagions, gli At the Drive-In sono ufficialmente tornati ieri con l'annuncio di un nuovo album, il primo dai tempi di Relationship of Command (2000), e un nuovo singolo.

in•ter a•li•a, questo il titolo del disco, uscirà il 5 maggio su Rise Records, e avrà la copertina che vedete qui sopra. E' stato prodotto dal chitarrista della band di El Paso, Omar Rodriguez-Lopez, insieme a Rich Costey.

Il nuovo singolo si intitola invece Incurably Innocent e, secondo quanto dichiarato dal frontman Cedric Bixler-Zavala, è "una canzone che parla di abusi sessuali e di aver finalmente la possibilità di denunciarli". Qui sotto, subito dopo la tracklist dell'album, potete vedere il lyric video.

01 No Wolf Like the Present

02 Continuum

03 Tilting at the Univendor

04 Governed by Contagions

05 Pendulum in a Peasant Dress

06 Incurably Innocent

07 Call Broken Arrow

08 Holtzclaw

09 Torrentially Cutshaw

10 Ghost-tape No.9

11 Hostage Stamps

