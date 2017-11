Due serate dedicate ai Depeche Mode a Padova, il 15 e 22 novembre

Dopo l'evento sui Portishead della settimana scorsa, Gold Soundz dedica ai Depeche Mode due serate di musica, videoclip e immagini: mercoledì 15 e 22 novembre, a partire dalle ore 19:30 presso la libreria Limerick (via Aspetti 13, Padova).

La prima, A Question of Lust 81>93, ripercorrerà la loro carriera dagli esordi fino ai capolavori Violator e Songs of Faith and Devotion: l'incontro con Daniel Miller della Mute Records, l'addio di Vince Clarke, l'ingresso di Alan Wilder, i primi grandi successi in Europa e negli States, tutto in un appuntamento ricco di aneddoti e canzoni indimenticabili.

Era il 1977 quando due ragazzi di Basildon, Vince Clarke ed Andrew Fletcher, formarono i No Romance in China. In seguito arrivarono i Composition of Sound, con Martin Gore nella line-up. Poi Clarke nel 1980 ascoltò un certo Dave Gahan cantare Heroes di David Bowie e il resto, come si dice, è storia.

Una lunga vicenda, quella dei Depeche Mode, da poco tornati con l'album Spirit e presto di nuovo in Italia per tre appuntamenti live, due al PalaAlpitour di Torino (9 e 11 dicembre) e uno alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (13 dicembre). La band è inoltre per la seconda volta in lizza per la Rock and Roll Hall of Fame.

Condurrà la serata Alessandro Liccardo, collaboratore di Gold Soundz. Ingresso: 3 euro con mini-aperitivo.

Potete confermare la vostra partecipazione alla serata del 15 novembre sull'evento Facebook ufficiale: vi aspettiamo!

