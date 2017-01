E’ morto William Onyeabor, pioniere della scena musicale nigeriana

Una triste notizia per tutti gli amanti della musica: William Onyeabor, il pioniere della musica funk nigeriana (al quale avevamo dedicato un lungo approfondimento due anni fa), è morto lunedì nella sua casa di Enugu, all'età di 70 anni.

La notizia è stata data dall'etichetta di David Byrne Luaka Bop, che nel 2013 aveva pubblicato la sua prima antologia autorizzata negli Stati Uniti, Who is William Onyeabor? In seguito l'uscita del documentario Fantastic Man aveva fatto scoprire la sua musica a un pubblico molto più ampio, portando alla pubblicazione di un ulteriore box set nel 2014 e all'organizzazione di un festival a lui dedicato.

Onyeabor lanciò la sua carriera negli anni '70, pubblicando in completa solitudine una serie impressionante di album funk come Good Name e Fantastic Man, notevoli soprattutto per l'uso avveniristico dei sintetizzatori. A partire dal 1985, divenne un fervente cristiano e si ritirò completamente dai riflettori, mentre i bootleg dei suoi album iniziavano a circolare tra i collezionisti occidentali, a prezzi vertiginosi.

Qui sotto gli rendiamo omaggio con alcuni dei suoi brani e con la versione integrale del film Fantastic Man.

