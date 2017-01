Elliott Smith: ascolta la rarita’ I Figured You Out, dalla ristampa deluxe per i 20 anni di Either/Or

Uscirà il 10 marzo per Kill Rock Stars la ristampa deluxe per i vent'anni del terzo album di Elliott Smith, Either/Or. Il disco ai tempi fu particolarmente importante per la carriera del cantautore, perché gli permise di raggiungere un pubblico molto più numeroso grazie all'inclusione di molti dei suoi brani all'interno della colonna sonora del film Good Will Hunting.

La nuova edizione, rimasterizzata e supervisionata dall'amico e collaboratore di Smith Larry Crane, comprenderà cinque brani registrati dal vivo nel 1997 durante il festival Yo Yo A Go Go di Olympia, compreso l'inedito My New Freedom. Ci sarà inoltre spazio per quattro versioni inedite di alcune rarità, come New Monkey, I Figured You Out, I Don't Think I'm Ever Gonna Figure It Out e Bottle Up and Explode.

Qui sotto potete ascoltare proprio I Figured You Out, registrata nel 1995, ma pubblicata solo come cover da Mary Lou Lord sul suo EP del 1997 Martian Saints.

Ecco la tracklist della ristampa di Either/Or:

01 Speed Trials (remastered)

02 Alameda (remastered)

03 Ballad of Big Nothing (remastered)

04 Between the Bars (remastered)

05 Pictures of Me (remastered)

06 No Name No. 5 (remastered)

07 Rose Parade (remastered)

08 Punch and Judy (remastered)

09 Angeles (remastered)

10 Cupid's Trick (remastered)

11 2:45 AM (remastered)

12 Say Yes (remastered)

13 My New Freedom (Live) (unreleased)

14 Pictures Of me (Live) (unreleased)

15 Angeles (Live) (unreleased)

16 Some Song (Live) (unreleased)

17 Rose Parade (Live) (unreleased)

18 New Monkey (keys) (unreleased)

19 I Don’t Think I’m Ever Gonna Figure It Out (remixed/remastered)

20 I Figured You Out (unreleased)

21 Bottle Up And Explode (Alternate Version) (unreleased)

