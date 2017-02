Emidio Clementi e Corrado Nuccini: in arrivo un nuovo album insieme e un tour ispirato ai Quattro quartetti di T.S. Eliot

by Chiara Virzi

In attesa di riprendere il suo ruolo come frontman dei Massimo Volume, Emidio Clementi ha annunciato ieri un nuovo tour insieme a Corrado Nuccini, chitarrista dei Giardini di Mirò.

Per l'occasione il duo porterà in scena i Quattro Quartetti di T.S. Eliot, una delle opere più importanti della letteratura americana del ventesimo secolo, in una lettura accompagnata da brani musicali inediti.

Il tour servirà a promuovere il nuovo album collaborativo tra i due musicisti, che uscirà il 24 marzo per 42 Records. Ecco i dettagli delle date:

Domenica 5 marzo – Cre-ta, San Giuseppe di Cassola (VI)

Venerdì 10 marzo – Teatro Tanzi, Felegara (PR)

Sabato 11 marzo – Festival ‘Ananti de sa Ziminera, Bauladu (OR)

Venerdì 31 marzo – OltreConfine, Gianico (BS)

Sabato 8 aprile – Tambourine, Seregno (MB)

Giovedì 27 aprile – Mishima, Terni

Venerdì 28 aprile – Monk, Roma

Venerdì 2 giugno – Covo Summer, Bologna

Domenica 9 luglio – Just Like Heaven Festival @ Anfiteatro del Venda, Padova

Per ulteriori informazioni sui concerti, potete consultare il sito web di DNA Concerti. Noi intanto qui sotto vi riproponiamo il brano I camerieri, dalla precedente collaborazione tra Nuccini e Clementi, lo spettacolo Notturno americano, dedicato all'opera di Emanuel Carnevali e uscito come disco nel 2015.

Di' la tua

commenti

Powered by Facebook Comments