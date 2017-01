Father John Misty annuncia il suo nuovo album Pure Comedy, guarda il video della title-track

Dopo aver diffuso online un video per un brano inedito intitolato Pure Comedy, Father John Misty ha annunciato ieri il suo terzo album in studio dal titolo omonimo.

Pure Comedy uscirà il prossimo 7 aprile per la Sub Pop negli Stati Uniti e per la Bella Union invece in Europa. L’album, che contiene 13 pezzi e dura ben 75 minuti, è stato prodotto da Josh Tillman insieme a Jonathan Wilson. Il compositore Jonathan Bryars si è occupato degli arrangiamenti di archi, fiati e cori, così come gli altri due arrangiatori Nico Muhly e Thomas Bartlett.

Il video per il brano Pure Comedy, cantato dal vivo per la prima volta un mese fa in occasione di un concerto di beneficenza a Seattle, è stato diretto da Matthew Daniel Siskin e contiene, insieme a dei meme, anche alcune immagini tratte dalle recenti elezioni negli Stati Uniti e altri frammenti di immagini sulla nascita e la vita dell’uomo. Un video "universale", che racchiude alcune delle tematiche dell’album, discusse dal cantautore statunitense in un lunghissimo saggio di circa 2000 parole che ha accompagnato l’annuncio dell’uscita del disco.

Infine, ad accompagnare il video del primo singolo, Tillman ha messo online anche un documentario di 25 minuti dal titolo Pure Comedy: The Film, da lui co-diretto insieme a Grant James, con immagini registrate durate la realizzazione dell’album.

Trovate il video del singolo Pure Comedy e il documentario qui sotto, subito dopo artwork e tracklist.

01 Pure Comedy

02 Total Entertainment Forever

03 Things It Would Have Been Helpful to Know Before the Revolution

04 Ballad of the Dying Man

05 Birdie

06 Leaving LA

07 A Bigger Paper Bag

08 When the God of Love Returns There’ll Be Hell to Pay

09 Smoochie

10 Two Wildly Different Perspectives

11 The Memo

12 So I’m Growing Old on Magic Mountain

13 In Twenty Years of So



Sopra: foto di Guy Lowndes

