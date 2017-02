Father John Misty: guarda il video del nuovo brano Two Wildly Different Perspectives

Dopo l'annuncio la settimana scorsa del suo attesissimo nuovo album Pure Comedy, Father John Misty ha messo online ieri un nuovo video per uno dei brani contenuti sul disco, Two Wildly Different Perspectives.

Come è ormai consuetudine per il progetto guidato da Josh Tillman, la canzone affronta tematiche di attualità: il video mostra immagini di bambini e ragazzi in tutto il mondo con in mano delle armi, ed è accompagnato da questo commento su Facebook dello stesso Tillman.

Altri ragazzi moriranno ora grazie alle politiche di immigrazione incredibilmente egoiste di Paesi come l'Arabia Saudita e gli Stati Uniti.

Potete vedere il clip (diretto da Daniel Siskin) qui sotto.

