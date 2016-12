Flaming Lips: ecco il video del nuovo brano Sunrise (Eyes of the Young)

Ormai è da molto che si parla del prossimo album dei Flaming Lips Oczy Mlody, in uscita il 13 gennaio via Warner Bros.

Nei giorni scorsi la band ha pubblicato una nuova canzone, Sunrise (Eyes of the Young), che si aggiunge alle altre due anticipazioni già ascoltate (How?? e The Castle). Qui sotto potete vedere il video ufficiale, dal quale si percepisce che dopo anni di sperimentazione Wayne Coyne e compagni sono riapprodati alla psichedelia "light" che li ha resi famosi , un po' alla Yoshimi Battles the Pink Robots per intenderci.

Vi ricordiamo che Oczy Mlody è già disponibile in pre-order su Amazon e che i Flaming Lips saranno all'Alcatraz di Milano il 30 gennaio per un'imperdibile data live, a solo una settimana dall'uscita del disco. I biglietti sono disponibili su Ticketone a 29,90 euro+ diritti di prevendita.

