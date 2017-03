Franz Ferdinand in Italia per due date live

A tre anni dai loro ultimi concerti in Italia, i Franz Ferdinand si preparano a suonare nuovamente nel nostro Paese, con due date annunciate per quest'estate:

Venerdì 1° settembre – Beat Festival @ Parco di Serravalle, Empoli

Sabato 2 settembre – Arena Alpe Adria, Lignano Sabbiadoro (UD)

I biglietti saranno disponibili in esclusiva su iovado.club a partire dalle ore 11 di mercoledì 8 marzo, e il giorno dopo a partire dalle 11 su Ticketone. Il costo sarà di 28 euro + diritti di prevendita per la data di Empoli e di 33 euro + diritti di prevendita per quella di Lignano.

La band scozzese presenterà probabilmente dal vivo i brani del nuovo album, atteso nei prossimi mesi, e che segnerà il primo lavoro in studio dai tempi di Right Thoughts, Right Words, Right Action (2013), nonché il primo registrato dopo l'addio del chitarrista Nick McCarthy l'anno scorso.

Qui sotto ci rivediamo il video di Love Illumination.

