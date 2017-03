Gli Afghan Whigs annunciano il nuovo album In Spades e una data live in Italia

Gli Afghan Whigs, fermi dai tempi del loro primo album post-reunion (Do To the Beast, uscito nel 2014), sono pronti a tornare con un nuovo lavoro intitolato In Spades, in uscita per Sub Pop Records il 5 maggio.

Il disco, che avrà la copertina qui sopra, è stato interamente scritto e prodotto dal leader Greg Dulli, che in un comunicato stampa l'ha definito "un album spaventoso".

Mi piace che sia ambiguo. Non è un concept album, ma mentre lo iniziavo ad assemblare, ho intravisto un arco narrativo e l'ho seguito. Per me parla della memoria – in particolare di quanto velocemente la vita e la memoria si possano confondere l'una con l'altra.

Per promuovere il disco, la band sarà impegnata in un tour europeo, che toccherà anche l'Italia per un'unica data:

Sabato 3 giugno – Zona Roveri, Bologna

Ad aprire il concerto ci sarà il cantautore inglese Ed Harcourt. I biglietti costeranno 25 euro + diritti di prevendita (o 30 euro in cassa) e saranno disponibili dal 10 marzo alle ore 10 su Ticketone e Boxol.it. Sarà possibile acquistare anche un biglietto V.I.P. al costo di 120 euro + diritti di prevendita, che comprenderà la partecipazione al Soundcheck Party e al Meet & Greet dopo il concerto, nonché un gadget dal merchandise ufficiale.

Qui sotto, subito dopo la tracklist, potete vedere il video del primo singolo estratto dal nuovo disco, Demon in Profile: è stato diretto da Phil Harder e ha come protagonista l'eccentrico cantautore americano Har Mar Superstar.

01 Birdland

02 Arabian Heights

03 Demon in Profile

04 Toy Automatic

05 Oriole

06 Copernicus

07 The Spell

08 Light as a Feather

09 I Got Lost

10 Into the Floor

