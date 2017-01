Gli Interpol suoneranno Turn on the Bright Lights in Italia quest’estate

by Giorgio Bonomi

L'album d'esordio degli Interpol, Turn On the Bright Lights, compie 15 anni quest'anno, e la band newyorchese ha annunciato oggi l'intenzione di suonarlo per intero durante il suo prossimo tour estivo.

Per nostra fortuna, sono previste anche due date italiane, durante le quali potremo riascoltare quello che viene considerato unanimamente uno dei capolavori musicali dei primi anni 2000. Ecco i dettagli sui due live:

Martedì 22 agosto – AMA Music Festival, Asolo (TV)

Mercoledì 23 agosto – Carroponte, Sesto San Giovanni (MI)

I biglietti costeranno 25 euro + d.p. per la data in provincia di Treviso e 35 euro + d.p. per quella milanese. Potrete acquistarli a partire dalle ore 11 di giovedì 26 gennaio sul sito iovado.club, e a partire dalle ore 10 di venerdì 27 gennaio su Ticketone.

Nell'attesa di rivedere il trio in azione, qui sotto ci riguardiamo il video di Obstacle 1, una delle indimenticabili tracce contenute sull'album del 2002.

