Slowdive: ascolta il nuovo brano Star Roving (STREAMING)

by Giorgio Bonomi

Dopo avercelo annunciato a maggio dell'anno scorso, potrebbe essere vicina l'uscita di un nuovo album degli Slowdive, seguito dello splendido Pygmalion pubblicato 22 anni fa.

Un misterioso teaser, che mostra semplicemente una linea bianca che forma un quadrato su uno sfondo nero, è stato postato oggi dagli account ufficiali della band shoegaze, riunitasi nel 2014 dopo quasi vent'anni di assenza dalle scene.

UPDATE - Il mistero è stato svelato: il teaser si riferiva al video di un nuovo brano intitolato Star Roving, che potete ascoltare in streaming qui sotto. La canzone è stata caricata sull'account della label Dead Oceans, che a questo punto sarà probabilmente l'etichetta scelta da Rachel Goswell e compagni per l'uscita del loro nuovo album.

Che si tratti del primo di una serie di annunci in vista dell'uscita del disco? Al momento non ci è dato sapere, ma vi terremo sicuramente aggiornati nei prossimi giorni: intanto Qui sotto potete vedere il teaser in questione:

