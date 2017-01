Gli Spoon suonano alcuni nuovi brani dal vivo (VIDEO)

Venerdì sera gli Spoon hanno suonato un concerto a sorpresa nella loro Austin, durante il quale hanno presentato quattro nuovi brani che molto probabilmente andranno a finire sul loro nuovo LP, in uscita a marzo per Matador Records.

Lo show è stato annunciato all'ultimo momento con un'email mandata ad alcuni iscritti alla loro newsletter, che sono stati convocati presso il club Antone's, dove era già in programma l'esibizione di altre due band, Jai Malano e Don Leady & His Rockin' Revue. Entrambi gli artisti hanno acconsentito a ritardare di un'ora l'inizio del concerto, in modo che Britt Daniel e compagni potessero suonare un set da 40 minuti in apertura.

I titoli delle nuove canzoni suonate (da quanto riporta la scaletta postata su Instagram che vedete qui sotto) sono Whisper, Talk You Into It, Hot Thoughts e Can I Sit Next to You, mentre invece non c'è traccia del nuovo brano I Ain't the One, presentato a dicembre all'interno di una puntata della serie tv Shameless.

Thank you Austin Una foto pubblicata da SPOON (@spoontheband) in data: 7 Gen 2017 alle ore 19:26 PST

Qui sotto potete ascoltare alcuni frammenti dei nuovi brani in un paio di video girati dal pubblico.

@spoontheband secretly debuting new songs @antonesnightclub last night #Spoon Un video pubblicato da Casey Seymour (@sunsetcanyon) in data: 7 Gen 2017 alle ore 10:42 PST

Sopra: foto da instagram.com/buhradaradaford/

