Gold Soundz compie 5 anni!

Un disegno speciale per un'occasione speciale: questo mese Michele Bruttomesso si è superato, ritraendo ben 23 artisti differenti in un'unica illustrazione; tutto per festeggiare la nostra webzine, che questo mese compie 5 anni e sabato 29 luglio vi invita tutti a una serata speciale (trovate tutte le informazioni QUI).

Ci siamo ispirati alla celeberrima copertina di Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dei Beatles, che proprio quest'anno ha compiuto 50 anni, per realizzare una "foto di gruppo" di tutti gli artisti che in questi ultimi cinque anni hanno lasciato il segno sulla nostra webzine.

Riuscite a riconoscerli tutti? Se qualcuno vi sfugge non vi preoccupate: il disegno verrà anche stampato su uno speciale poster a edizione limitata, che troverete in vendita durante la serata del 29 luglio, e includerà una completissima legenda. Potrebbe fare un figurone in casa vostra!

