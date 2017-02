Grandaddy: due date in Italia a giugno

In attesa di poter finalmente ascoltare Last Place, il loro primo nuovo album in oltre dieci anni, i Grandaddy hanno confermato oggi il loro ritorno in Italia per due date live:

Domenica 4 giugno – Unaltrofestival Preview @ Circolo Magnolia, Segrate (MI)

Lunedì 5 giugno – Mojotic Festival @ Teatro Arena della Conchiglia, Sestri Levante (GE)

I biglietti per le due date costeranno 22 euro + diritti di prevendita e si potranno acquistare su Ticketone a partire da domani, venerdì 17 febbraio.

Vi ricordiamo che Last Place (in uscita il 3 marzo su 30th Century Records) si può già ordinare su Amazon: qui sotto rivediamo il video del singolo A Lost Machine.

