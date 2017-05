Grizzly Bear: ad agosto il nuovo album Painted Ruins, ascolta Mourning Sound (STREAMING)

Finalmente, dopo mesi di anticipazioni e un solo brano finora disponibile in streaming (Three Rings), i Grizzly Bear hanno annunciato oggi il loro nuovo album Painted Ruins.

Il disco uscirà il 18 agosto per la major RCA Records, e sarà quindi il primo lavoro di Ed Droste e compagni a non essere pubblicato dell'influente etichetta di musica elettronica Warp Records. E' stato prodotto dal bassista della band, Chris Taylor, tra New York e Los Angeles.

Qui sotto, subito dopo la tracklist, potete ascoltare in streaming una seconda anticipazione: si tratta di quello che dovrebbe essere il primo singolo ufficiale, Mourning Sound.

01 Wasted Acres

02 Mourning Sound

03 Four Cypresses

04 Three Rings

05 Losing All Sense

06 Aquarian

07 Cut-Out

08 Glass Hillside

09 Neighbors

10 Systole

11 Sky Took Hold

