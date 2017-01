Guarda i Flaming Lips suonare The Castle al Tonight Show (VIDEO)

by Giorgio Bonomi

Ieri sera i Flaming Lips sono stati gli ospiti musicali del Tonight Show condotto da Jimmy Fallon: qui sotto li potete vedere suonare The Castle, primo singolo estratto dal loro imminente nuovo LP Oczy Mlody, in uscita il 13 gennaio.

Per l'occasione Wayne Coyne e compagni si sono fatti illuminare con un mosaico di luci psichedeliche, abbinate al tono del brano: potete vedere la performance qui sotto.

Vi ricordiamo che proprio al nuovo lavoro dei Flaming Lips (già disponibile in pre-order su Amazon) è dedicata la nostra coloratissima illustrazione di questo mese, e che la band di Oklahoma City sarà in Italia a fine mese per un'unica data live: i biglietti li trovate su Ticketone.



UPDATE: Wayne Coyne ha anche preso parte a uno degli sketch del programma, partecipando a un gioco chiamato Humannequins insieme a Queen Latifah e all'attore Fred Armisen (famoso per la serie tv Portlandia), come potete vedere nel video qui sotto.

