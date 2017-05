Guarda il nuovo video dei Fleet Foxes, Fool’s Errand

Dopo la prima anticipazione Third of May / Ōdaigahara, è arrivato il momento di scoprire un altro brano dal nuovo attesissimo album dei Fleet Foxes, Crack-Up, in uscita il 16 giugno per Nonesuch Records.

Qui sotto potete vedere il video della nuova canzone Fool's Errand. E' stato girato in 35mm dal fratello del leader Robin Pecknold, Sean, già autore di molti dei video della band di Seattle. Nel clip possiamo vedere coreografie, sfondi naturali mozzafiato e, verso la fine un lupo. Le scene di ballo sono state coordinate da Ari Goodrich.

Ecco quanto dichiarato dal regista Sean Pecknold a proposito del video:

Fool's Errand avrebbe potuto essere filmato solo in 35mm. C'era poco tempo, ma girare su pellicola ci ha fatto concentrare e girare solo quello di cui avevamo assolutamente bisogno per il montaggio. Non c'è nulla come la qualità della pellicola e rispecchia molto bene la qualità sonora della musica dei Foxes.

Potete vedere il risultato qui sotto. Vi ricordiamo inoltre che Crack-Up si può già ordinare su Amazon, e che la band sarà in Italia a inizio luglio per un'unica data live: i biglietti li trovate su Ticketone.

