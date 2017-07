Happy Birthday Gold Soundz: sabato 29 luglio festeggiamo i nostri primi cinque anni ad Abano Terme

Sembra ieri, e invece… nel luglio 2012 con il nostro party psichedelico dedicato a Zaireeka dei Flaming Lips nasceva ufficialmente l'avventura di Gold Soundz!

Sono stati cinque anni pieni di soddisfazioni e tanta bella musica: per festeggiare vi invitiamo sabato 29 luglio al Laboratorio Culturale I'm (in via Brustolon 3 ad Abano Terme, in provincia di Padova) per una serata speciale all'interno del festival So Fresh So Good, tutta targata Gold Soundz.

Ci saranno i concerti delle band Serpe in seno, I Botanici e Altre di B, la possibilità di vincere due abbonamenti per l'AMA Music Festival di Asolo (con concerti di Interpol, Thurston Moore, Mac DeMarco, Beach Fossils, Baustelle e molti altri) e di acquistare il poster in edizione limitata con il disegno che vedete qui sopra, realizzato apposta da Michele Bruttomesso. E poi vi terremo compagnia con una speciale playlist targata Gold Soundz, un mercatino dei dischi usati e molto altro!

Potete trovare tutte le informazioni sulla serata, e confermare la vostra partecipazione, sulla pagina dell'evento Facebook del festival: vi aspettiamo!

Di' la tua

commenti

Powered by Facebook Comments