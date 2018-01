I 40 migliori dischi del 2017 (#21-40)

by Giorgio Bonomi

Come di consueto l'ultimo giorno dell'anno è per noi l'occasione di tirare le somme sulla musica che più ci è piaciuta in questi ultimi dodici mesi: qui sotto trovate la prima parte (dalla posizione 40 alla 21) della nostra Top 40! La seconda invece (dalla posizione 20 alla 1) la trovate qui.

E per un anno nuovo accompagnato da tutti i nostri artisti preferiti, non dimenticate di dare un'occhiata al nostro Calendario 2018!



40. Phoenix – Ti Amo



Compralo su Amazon



39. Baustelle – L'amore e la violenza



Compralo su Amazon



38. Priests – Nothing Feels Natural



Compralo su Amazon



37. Big Thief – Capacity



Compralo su Amazon



36. Mac DeMarco – This Old Dog



Compralo su Amazon



35. (Sandy) Alex G – Rocket



Compralo su Amazon



34. Girlpool – Powerplant



Compralo su Amazon



33. Cigarettes After Sex – Cigarettes After Sex





32. Ted Leo – The Hanged Man



Compralo su Amazon



31. Feist – Pleasure



Compralo su Amazon



30. Fine Before You Came – Il numero sette





29. Mark Eitzel – Hey Mr Ferryman



Compralo su Amazon



28. Julien Baker – Turn Out The Lights



Compralo su Amazon



27. Destroyer – ken



Compralo su Amazon



26. Vagabon – Infinite Worlds



Compralo su Amazon



25. Jay Som – Everybody Works



Compralo su Amazon



24. Alvvays – Antisocialites



Compralo su Amazon



23. Dirty Projectors – Dirty Projectors



Compralo su Amazon



22. Rainer Maria – S/T



Compralo su Amazon



21. Waxahatchee – Out in the Storm



Compralo su Amazon

Di' la tua

commenti

Powered by Facebook Comments