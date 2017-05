I Beach House annunciano la compilation B-Sides and Rarities, ascolta l’inedito Chariot

I Beach House hanno confermato i dettagli della compilation di rarità e B-side che ci avevano annunciato a febbraio.

Intitolata B-Sides and Rarities, la raccolta uscirà il 30 giugno su Sub Pop Records e avrà la copertina che vedete qui sopra. Saranno presenti due brani completamente inediti, Chariot e Baseball Diamond, oltre che la cover del brano dei Queen Play the Game.

Qui sotto potete ascoltare in streaming da Spotify Chariot. Vi ricordiamo inoltre che il duo di Baltimora sarà in Italia quest'estate per due date ad agosto: i biglietti per il Mojotic Festival di Sestri Levante (GE) li trovate su Ticketone, mentre quelli per l'Ypsigrock Festival di Castelbuono (PA) sono disponibili sul sito della manifestazione.

Sopra: foto di Shawn Brackbill

