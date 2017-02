I Beach House in Italia per un’unica data live

A quasi due anni dalla pubblicazione dei due album gemelli Depression Cherry e Thank Your Lucky Stars, i Beach House torneranno in Italia per un'unica data live quest'estate:

Mercoledì 16 agosto – Mojotic Festival @ Ex Convento dell'Annunziata, Sestri Levante (GE)

I biglietti costeranno 30 euro + diritti di prevendita e saranno in vendita da domani su Ticketone e Vivaticket.

Vi ricordiamo che il duo di Baltimora ha recentemente annunciato di voler pubblicare quest'anno una raccolta di rarità e B-side. Nell'attesa di avere maggiori dettagli, qui sotto rivediamo il video di Wishes, dall'album del 2012 Bloom.

