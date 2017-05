I Broken Social Scene e Feist di nuovo insieme sul nuovo brano Hug of Thunder (STREAMING)

Come vi abbiamo annunciato qualche giorno fa, i Broken Social Scene torneranno il 7 luglio con il loro nuovo lavoro Hug of Thunder, a sette anni dal precedente Forgiveness Rock Record.

Oggi, dopo il primo singolo Halfway Home, possiamo ascoltare una seconda anticipazione dall'album: si tratta della title-track, apparsa oggi online sulle principali piattaforme di streaming.

Nel brano appare la voce di Feist, da quindici anni collaboratrice del colletivo canadese, e recentemente tornata anche con il quinto album della sua carriera solista, Pleasure.

Potete ascoltare Hug of Thunder in streaming qui sotto, via Spotify. A seguire trovate anche il teaser del loro imminente tour, che purtroppo al momento non prevede nessuna data in Italia.

